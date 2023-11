An einem Gymnasium in Weinheim darf ein Vertrauenslehrer nicht weitermachen. Proteste änderten nichts. Jetzt legt die Stadtspitze der Schulleitung eine Versetzung nahe.

Im Oktober war der Ärger am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBS) in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) nicht mehr zu übersehen: Viele Schülerinnen und Schüler hatten sich kurz vor den Herbstferien vor der Schule mit Transparenten versammelt. Sie hielten Plakate und Spruchbänder hoch. Die Botschaft: Ein Vertrauenslehrer der Schule soll bleiben.

Aus dem Umfeld der Schule heißt es, es habe einen Lehrer getroffen, der sich besonders durch seine Sozialkompetenz und sein Engagement für Belange der Schülerinnen und Schüler auszeichnet. Auch deshalb machte sich Frust breit. Anfang der Woche wurde dann aus Gerüchten Realität: Der Vertrauenslehrer wurde versetzt - offiziell eine Abordnung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe. Die dennoch für viele in der Stadt überraschend kam.

Weinheimer Oberbürgermeister legt Schulleiterin Versetzung nahe

Eine unangenehme, aber nicht unübliche Entscheidung? Das Regierungspräsidium Karlsruhe teilte gegenüber dem SWR auf Anfrage mit, dass "Abordnungen und Versetzungen angesichts von rund 33.000 Lehrkräften an 1.000 öffentlichen Schulen in unserem Bezirk regelmäßig statt finden." Man bemühe sich, Lösungen im Konsens mit den Betroffenen zu finden. Leider gelinge das nicht immer.

Das sieht man offensichtlich im Rathaus der größten Stadt im Rhein-Neckar-Kreis etwas anders. Deren Oberbürgermeister, Manuel Just (CDU), hatte sich zunächst in vermittelnden Gesprächen versucht - vergeblich. Am Donnerstag meldet er sich dann in einem offiziell Statement zu Wort. Er sorge sich um den Ruf der Schule, ist zu lesen.

"Die Wiederherstellung des Schulfriedens muss oberste Priorität haben."

In der Pressemitteilung heißt es weiter, "nach vielen Gesprächen mit Elternvertretern und Lehrkräften der DBS" lege man der Schulleiterin nahe, das Gymnasium zu verlassen. Wörtlich heißt es von Seiten des Oberbürgermeisters: "Ich würde Ihnen einen Versetzungsantrag nahelegen." Der Gute Ruf der DBS sei mehr als gestört. Die Schulleitung trage "in den Augen vieler Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern die Mitverantwortung für eine weitere Eskalationsstufe" durch die Absetzung des Vertrauenslehrers.

Schulärger Thema im Gemeinderat?

Dass überhaupt das Regierungspräsidium gehandelt hatte, ist keineswegs ungewöhnlich. Es ist für allgemeinbildende Gymnasien direkt zuständig. Man habe vor Ort Gespräche mit allen Beteiligten geführt. Auch mit dem betroffenen Lehrer. Was allerdings der Grund für eine direkte Abordnung war, ist bis jetzt unbeantwortet. Man verstehe das öffentliche Interesse, in Personalangelegenheiten müsse aber der Persönlichkeitsschutz gewahrt werden, so das Regierungspräsidium Karlsruhe gegenüber dem SWR.

Details gebe es deshalb nicht. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Beobachter bleiben im Unklaren. Die Situation an der Schule sei angespannt, heißt es aus dem Umfeld gegenüber dem SWR. Von Seiten des Regierungspräsidiums heißt es dazu, an der Entscheidung der Abordnung der Lehrkraft halte man fest. Man stehe "mit der Schulleitung in Kontakt, um die weiteren Schritte zu planen."

Wie diese angesichts der Haltung der Stadt gegenüber der Schule aussehen könnten, ist völlig offen. In einem ungewöhnlichen Vorgang schreibt der Oberbürgermeister der Stadt selbst.

"Ich habe eine Verantwortung als Schulträger für den Schulfrieden."

Die zuständige Schulleiterin müsse sich, sollte sie die Schule nicht verlassen, auch im Gemeinderat der Stadt Weinheim erklären, heißt es von Seiten der Stadt.

Die Nerven an einer der größten Schulkomplexe im Rhein-Neckar-Kreis - und konkret am Gymnasium dort - sie liegen blank. Das ist an diesem Donnerstag auch weit über die Stadtgrenzen hinaus spürbar. Am Freitag soll der betroffene Vertrauenslehrer seinen vorerst letzten Tag an der Schule haben. Eine Reaktion der Schulleitung steht noch aus.