Mann greift Angestellten einer Weinheimer Diskothek an

per Mail teilen

Ein 20-Jähriger soll den Angestellten einer Diskothek in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) angegriffen und schwer verletzt haben. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchten Totschlags gegen den 20-Jährigen. Er soll am frühen Samstagmorgen vor einer Discothek in Weinheim einen 48-jährigen Angestellten nach einem Streit schwer verletzt haben.

Angreifer in Weinheim soll Drogen genommen haben

Der Mitarbeiter des Nachtclubs hatte den 20-Jährigen nach draußen gebracht, weil dieser offenbar Drogen zu sich genommen hatte. Vor der Tür soll der Angreifer dann auf den Angestellten eingeschlagen und ihn mit einem spitzen Gegenstand im Gesicht verletzt haben. Der Mann erlitte schwere Schnittverletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht aber laut Polizei nicht.

#Weinheim: 20-Jähriger nach Verdacht des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in #Untersuchungshaft - weitere #ZeugenGesucht! https://t.co/UCud0IJNh0 https://t.co/Sos8tTimDe

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Andere Angestellte und Gäste waren eingeschritten und hatten weitere Angriffe auf den Mann verhindert. Der 20-Jährige konnte noch vor Ort festgenommen werden und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Kriminalkommissariat Mannheim ermitteln gegen den Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittler suchen weitere Zeugen, die das Geschehen in und vor der Weinheimer Diskothek beobachtet haben. So soll der genaue Tatablauf rekonstruiert werden.