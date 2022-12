Versuchter Totschlag: Prozessauftakt am Landgericht Mannheim

Am Landgericht Mannheim beginnt am Dienstag der Prozess gegen einen 19-jährigen Mann. Der Vorwurf: Verdacht auf versuchten Totschlag.

Der 19-Jährige soll - zusammen mit einem Bekannten - im vergangenen Juni auf dem Schulhof der Integrierten Gesamtschule Herzogenried in Mannheim mit einer fünfköpfigen Gruppe in Streit geraten sein. Laut Anklage soll es dann zu einer Schlägerei gekommen sein, die offenbar von einem Mitglied der Gruppe ausgegangen war.

Angeklagter soll fünf Mal zugestochen haben

Der Angeklagte soll daraufhin ein Messer gezogen haben, mit dem er zunächst einige Gruppenmitglieder verscheuchte. Dann soll er auf einen Kontrahenten eingestochen haben, der mit seinem am Boden liegenden Bekannten rang. Nach Darstellung der Anklage stach der 19-Jährige fünf Mal in das Gesäß, in die Oberschenkelrückseite und in den Rücken des Mannes. Zu diesem Zeitpunkt soll aber weder für ihn noch für seinen am Boden liegenden Bekannten mehr eine Gefahr bestanden haben. Das Opfer konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.