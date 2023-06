Zuzenhausen: Mann wollte laut Polizei Ehefrau umbringen

Ein 32 Jahre alter Mann soll in Zuzenhausen (Rhein-Neckar-Kreis) versucht haben, seine Frau umzubringen. Die Frau überlebte knapp. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.

Ein 32-Jähriger sitzt laut Polizei und Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft, wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Mann in U-Haft wegen Totschlagsverdachts (Symbolbild) dpa Bildfunk David Inderlied

Mann schlug seiner Ehefrau mehrfach ins Gesicht

Der Mann geriet der Polizei zufolge am Donnerstag in einen Streit mit seiner Frau. Beide hielten sich in der gemeinsamen Wohnung in Zuzenhausen auf. Der Mann soll dabei seine Frau verdächtigt haben, fremden Personen von "innerfamiliären Vorfällen" berichtet zu haben. Daraufhin schlug er ihr laut Polizei mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Als die Frau am Boden lag, habe der Mann den Entschluss gefasst, sie zu töten, heißt es im Polizeibericht.

Frau schwebte laut Polizei in Lebensgefahr

Er soll sich auf die Frau gesetzt und sie so heftig gewürgt haben, dass sie ihr Bewusstsein verlor. Sie erlitt "erhebliche Verletzungen am Hals und befand sich in Lebensgefahr", so die Polizei. Als die Frau kurzzeitig wieder zu Bewusstsein kam, sei es ihr gelungen, ihren Ehemann von sich zu stoßen und aus der Wohnung zu flüchten.

Amtsgericht Heidelberg: Haftbefehl gegen Ehemann

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg am Freitag einen Haftbefehl, der sofort in Vollzug gesetzt wurde. Der Mann befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizei dauern an.