Betreuer in Heidelberger Wohngemeinschaft mit Messer angegriffen

Ein 24-Jähriger soll seinen Betreuer in einer Heidelberg Wohngemeinschaft mit einem Messer angegriffen haben. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Der 24-Jährige wird dringend verdächtigt, seinen 44 Jahre alten Betreuer am 1. Dezember in einer Wohngemeinschaft für junge Erwachsene mit einem Messer angegriffen zu haben. Er muss sich laut Staatsanwaltschaft und Polizei wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung verantworten.

Betreuer nicht lebensgefährlich verletzt

Der Beschuldigte habe seinen Betreuer bei dem Angriff so schwer verletzt, dass dieser ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Lebensgefahr besteht aber nicht. Ein weiterer Bewohner ging bei der Auseinandersetzung dazwischen. Daraufhin soll der 24-Jährige mit dem Messer auf weitere Menschen in der Wohnung losgegangen sein, die aber flüchten konnten.

24-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Der Verdächtige konnte noch am Tatort festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkte einen Haftbefehl, der mutmaßliche Angreifer sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern noch an.