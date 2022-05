Versuchter Mord: Plädoyers erwartet

Im Prozess um versuchten Mord am Landgericht Mannheim werden die Plädoyers erwartet. Der 35-jährige Angeklagte soll sein Opfer mehr als 200mal geschlagen und getreten haben. Eine Überwachungskamera hat das 28-minütige Drama aufgezeichnet. Am Ende wischt der mutmaßliche Täter, das Blut mit einem Wischmopp auf und spritzt dem Opfer, das regungslos auf dem Boden liegt, Wasser ins Gesicht. Täter und Opfer kennen sich. Vor Gericht sprach das Opfer von Freundschaft. Im Juni vergangenen Jahres sollen sie in der Nacht in einem Café in der Mannheimer Mittelstraße allerdings in Streit geraten sein- wegen Geld. Der 35-Jährige schlug sein Opfer bewusstlos und flüchtet.