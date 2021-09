Versuchter Mord in Heidelberg? Haftbefehl erlassen

Ein 31-Jähriger soll am Samstag versucht haben, seine getrennt von ihm lebende Ehefrau in Heidelberg-Kirchheim zu töten. Jetzt wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der Verdächtige seiner Ehefrau am Samstagabend vor deren Wohnung hinter einem Gebüsch aufgelauert und ihr hinterrücks mehrere Messerstiche zugefügt haben. Laut Polizei wurden Nachbarn auf die Situation aufmerksam und riefen vom Balkon nach unten.

Vor diesem Haus in Heidelberg-Kirchheim soll die Tat geschehen sein René Priebe • PR-Video • Photographie & Video

Not-OP nach lebensgefährlichen Verletzungen

Daraufhin ließ der 31-Jährige von seinem Opfer ab und flüchtete. Er konnte noch am selben Abend in seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Dort musste sie notoperiert werden. Ihr Zustand ist nach Angaben von Polizei- und Staatsanwaltschaft stabil.

Trennung als Motiv?

Am Sonntag war der 31-Jährige dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt worden. Dort war wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung ein Haftbefehl erlassen worden. Der Mann sitzt aktuell in einer Justizvollzugsanstalt. Das Motiv der Tat dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand, so Polizei und Staatsanwaltschaft, in der Trennung der Eheleute zu suchen sein.