Am Mannheimer Landgericht muss sich ein 24-Jähriger wegen versuchten Mordes verantworten. Er soll einem Bekannten in einer Asylunterkunft in Weinheim in den Bauch gestochen haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war es Ende 2022 in der Asylunterkunft in Weinheim zu einem Streit zwischen dem jetzt Angeklagten und einem anderen Mann gekommen. Demnach hatte der Angeklagte einen anderen Mann verdächtigt, ihm 120 Gramm Haschisch gestohlen zu haben. Der Streit eskalierte: Laut Anklage schlug der 24-Jährige dem anderen Mann ins Gesicht und stach ihm dann mit einem spitzen Gegenstand in den Bauch. Angeklagter bestreitet Stich in den Bauch Der Schwerverletzte wurde noch in derselben Nacht operiert, Lebensgefahr bestand aber nicht. Beim Prozessauftakt am Freitag wurde ein Brief des Angeklagten verlesen. Darin bezeichnet er das Opfer als "seinen Bruder und besten Freund". Beide seien betrunken gewesen und hätten sich um Geld gestritten. Er wolle sich für die Schläge entschuldigen. Den Stich mit dem spitzen Gegenstand bestreitet er allerdings. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchten Mord vor.