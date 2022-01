Mülltonnen vor Haus in Mosbach angezündet - versuchter Mord?

per Mail teilen

Zwei Tage vor Heiligabend legten Unbekannte Feuer vor einer Doppelhaushälfte in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) - jetzt ermittelt die Polizei wegen versuchten Mordes.

Weil mehrere brennende Mülltonnen die Haustüren einer Doppelhaushälfte in Mosbach-Diedesheim (Neckar-Odenwald-Kreis) versperrten, hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts auf versuchten Mord aufgenommen. In dem Haus befanden sich wohl mehrere Menschen, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Vor Weihnachten hatten bislang unbekannte Täter mehrere Feuer in einem Wohngebiet in Mosbach-Diedesheim gelegt, wobei zwei Autos und mehrere Mülltonnen angezündet wurden. Verletzt wurde niemand.

Polizei schätzt Brandschaden auf rund 6.000 Euro

Durch die Brände am 22. Dezember 2021 war laut Polizei ein Schaden von rund 6.000 Euro entstanden. Zunächst war die Polizei noch von Brandstiftung ausgegangen. Über die Hintergründe der Tat gibt es bislang keine weiteren Erkenntnisse.