Prozess in Mannheim: Mann wollte Ehefrau umbringen

per Mail teilen

Ein 47-Jähriger soll vergangenen Sommer in Mannheim versucht haben, seine Frau umzubringen. Im Prozess kam am Dienstag zur Sprache, wie die beiden Töchter Schlimmeres verhinderten.

Der Anklagevorwurf lautet auf versuchten Mord. Der Angeklagte soll im August vergangenen Jahres in der gemeinsamen Wohnung in Mannheim mehrfach auf seine Frau eingestochen haben. Wenige Wochen vor der Tat hatte sich die Frau nach mehr als 20 Jahren Ehe von dem Mann getrennt.

Prozessauftakt im Landgericht: Angeklagter hört schweigend zu

Der Angeklagte schwieg am ersten Verhandlungstag. Fast bewegungslos verfolgte er die Verhandlung und hörte konzentriert seiner Dolmetscherin zu. Im Gerichtssaal kamen am Dienstag Polizeibeamte zu Wort, die nach der Tat Zeugen vernommen hatten. Die Frau, also das spätere Opfer, soll demnach den Nachbarn erzählt haben, dass sie sich von ihrem Mann trennen wollte, weil er spielsüchtig sei, er das gemeinsame Geld verprassen und sich nicht um die beiden Kinder kümmern würde.

"Lieber 20 Jahre Gefängnis", als dass er Trennung akzeptiert

Er sei dann in sein Heimatland, das Kosovo, gefahren und habe dort Verwandten gesagt, dass er eher "20 Jahre ins Gefängnis" gehen würde, als dass er die Trennung akzeptiere. Obwohl die Frau das wusste, gestattete sie ihm, übergangsweise in der gemeinsamen Wohnung zu bleiben, bis er auszieht. Die Staatsanwalt wirft dem Angeklagten vor, er habe geplant, die Frau, die er als seinen "Besitz" betrachtete, umzubringen, um seine "Machtstellung innerhalb seiner Familie durchzusetzen".

Polizeibeamtin sagt aus: Töchter zogen Vater von Mutter weg

Eine Polizeibeamtin, die damals die beiden Töchter des Paares verhört hatte, sagte aus, die Töchter hätten damals in ihrem Zimmer gehört, wie die Eltern in der Küche stritten. Dann habe die Mutter um Hilfe gerufen. Als die Töchter dann in die Küche kamen, hätten sie gesehen wie sich ihr Vater über die Mutter gebeugt und auf sie eingestochen habe.

Frau schleppte sich blutend in den Hausflur

Die Töchter sollen den Vater dann von der Mutter weggezogen haben. Der Mann habe daraufhin wortlos die Wohnung verlassen. Die Mutter habe sich blutend in den Hausflur geschleppt, wo sie schwer verletzt zusammenbrach, während die Töchter einen im Haus wohnenden Rettungssanitäter zu Hilfe holten.

Mann soll "in einem Blackout" auf Frau eingestochen haben

Der Vorsitzende Richter verlas eine Stellungnahme des Anwalts des Angeklagten vom Haftprüfungstermin. Dort hatte der Angeklagte angegeben, er habe gerade einen Apfel geschält, als er ein Telefongespräch seiner Frau mithörte, in dem sie ihn beleidigte und abfällig über ihn sprach. Da hätte "in einem Blackout" zugestochen.

Am 24. Februar soll vor dem Mannheimer Landgericht das Urteil verkündet werden.