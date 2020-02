Bei einer großangelegten Kontrollaktion an der Zufahrt zur A5 bei Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) haben Polizei und Zoll zahlreiche Verstöße ermittelt. Es wurden rund 200 Personen kontrolliert. 15 von ihnen fuhren laut Polizei unter Einfluss von Alkohol und anderen Drogen. In drei Fällen waren die Fahrer ohne Führerschein unterwegs und in zwei Fällen die Fahrzeuge nicht zugelassen. Die Zollfahnder stellten außerdem stellten neun Verstöße gegen arbeitsrechtliche Bestimmungen fest, wie etwa Schwarzarbeit oder Verdacht auf Steuerhinterziehung. Die Kontrolle dauerte acht Stunden. Insgesamt waren 50 Polizei- und Zollbeamte an der Aktion beteiligt.