Verstöße bei 3G-Schwerpunktkontrolle im Nahverkehr

In Mannheim ist am frühen Donnerstagabend eine Schwerpunktkontrolle im Öffentlichen Nahverkehr durchgeführt worden. Überprüft wurde, ob die 3G-Regel und die Maskenpflicht eingehalten wurden. Rund 80 Polizisten, Mitarbeiter des Verkehrsunternehmens rnv und des Kommunalen Ordnungsdienstes waren in über 230 Bussen und Bahnen im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Dabei wurden insgesamt rund 3.800 Fahrgäste überprüft. Von diesen haben 80 gegen die Maskenpflicht und 25 gegen die 3G-Regel verstoßen. Letzteres wird mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige geahndet. Laut Polizei zeigte der Großteil der kontrollierten Personen aber Verständnis für die Aktion. Laut Polizei wurden außerdem vorgelegte Ausweispapiere auf Fälschungsmerkmale hin überprüft.