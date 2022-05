Bundeswehr nimmt Versorgungsstandorte wieder in Betrieb

Versorgungsstandorte der Bundeswehr in Hardheim und Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) werden am Montag wieder in Betrieb genommen. Sie waren 2018 geschlossen worden.

Vor rund zehn Jahren wurde beschlossen, das Materiallager in Hardheim und das Munitionsdepot im Walldürner Ortsteil Altheim zu schließen - ebenso wie die große Kaserne in Hardheim. Diese ist schon länger wieder im Betrieb. Nun werden auch das Material- und das Munitionsdepot wieder in Dienst gestellt.

30 Millionen Euro für Modernisierung

30 Millionen Euro hat der Bund in die Hand genommen, um die beiden Liegenschaften zu modernisieren, in denen zukünftig neben einigen Soldaten mehr als einhundert zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt werden.

Ukraine-Krieg nicht an Entscheidung beteiligt

Auslöser hierfür sei nach Angaben der Bundeswehr nicht der Ukraine-Krieg; die Entscheidung, mehr Material und Munition schneller bereitzustellen zu können, beziehe sich auf einen Beschluss der damaligen Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) aus dem Jahr 2019.

Material für Auslandseinsätze

Laut Deutsche Presse-Agentur werden auch Auslandseinsätze mit Material diesen Lagern beliefert.

Die Versorgungsstandorte der Bundeswehr sollen am Montag um 10 Uhr in Hardheim und um 13 Uhr in Walldürn offiziell wieder in Betrieb genommen werden.