Ausfälle von Veranstaltungen, Bedarf an teurer Schutzausrüstung, mehr Leistungsbezieher: Baden-Württembergs Kommunen stehen durch die Corona-Krise vor großen Herausforderungen. Wie soll das finanziert werden?

Der für Finanzen zuständige Erste Bürgermeister der Stadt Mannheim, Christian Specht (CDU), rechnet damit, dass seine und andere Kommunen in der Corona-Krise Schulden machen müssen.

Mehrausgaben müssen finanziert werden

Es gebe Mehrausgaben bei der Beschaffung von Schutzausrüstung, Verwerfungen in Kliniken in städtischer Trägerschaft, Einnahmeeinbrüche bei Veranstaltungen und Mehrausgaben im sozialen Bereich. Er rechne auch damit, dass es mehr Leistungsbezieher von Sozialleistungen geben wird, sagte Specht am Donnerstag dem SWR.

Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht

Mannheim und andere Kommunen in Baden-Württemberg stünden daher vor der Frage, wie sich die Mehrausgaben finanzieren. Neue Schulden seien nicht ausgeschlossen, so Specht.

"Das wird wahrscheinlich notwendig sein, denn die Öffentliche Hand muss dann auch als Nachfrager in der Lage sein, einen Impuls für die Wirtschaft zu setzen, damit wir schnell wieder aus diesem Tal rauskommen und dann auch wieder über mehr Steuereinnahmen durch eine florierende Wirtschaft dann vielleicht auch die neu aufgenommenen Schulden wieder tilgen können." Christian Specht (CDU), Erste Bürgermeister der Stadt Mannheim

Lage in Baden-Württemberg gut

Immerhin sei die finanzielle Lage vieler Kommunen nicht schlecht, so auch in Mannheim. "Gut ist, dass viele Kommunen durch die gute Wirtschaftslage in den letzten Jahren etwas Geld tatsächlich auch zurücklegen konnten", berichtet der Finanzbürgermeister der Quadratestadt. Diese Polster fielen jetzt aber voraussichtlich der Bewältigung der Corona-Krise zum Opfer.

Leere Innenstädte, wie hier in Freiburg, sorgen für Einbußen bei der Gewerbesteuer.

Deutschlandweit "drastisch sinkende Steuereinnahmen"

Deutschlandweit sieht der Deutsche Städte- und Gemeindebund die Lage kritischer und geht von "drastisch sinkenden Steuereinnahmen" der Kommunen als Folge der Corona-Krise aus. Der Rückgang werde deutlich höher als während der Finanzkrise des Jahres 2008 ausfallen, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg am Donnerstag der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Damals waren die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 20 Prozent gesunken. Jetzt aber leide fast die gesamte Wirtschaft unter der Pandemie. Bereits Ende März hatte Landsberg daher einen finanziellen Schutzschirm für die Kommunen in Deutschland gefordert.