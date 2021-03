per Mail teilen

Weil die Corona-Inzidenzzahlen in Mannheim drei Tage in Folge über dem kritischen Wert von 100 lagen, gelten ab Dienstag wieder strengere Regeln. Beim Einzelhandel stößt das auf Kritik.

Private Treffen sind ab Dienstag nur noch mit einer Person aus einem anderen Haushalt erlaubt. Außerdem bleiben Museen, Bibliotheken und Anlagen für den Breitensport geschlossen. Auch "Click & Meet" – also das Empfangen von Kunden in einem Geschäft nach vorheriger Anmeldung, ist dann nicht mehr möglich. Weiterhin gestattet bleiben dagegen Friseurbesuche - und auch Buch- und Blumenläden sowie Garten- und Baumärkte dürfen offen bleiben.

Kritik aus der Wirtschaft

Die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK), der Handelsverband Nordbaden und die Werbegemeinschaft Mannheim City kritisieren das Vorgehen und die Ungleichheit innerhalb der Rhein-Neckar-Region. "Dieses Hin und Her können wir so nicht weitermachen", heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Für die Kunden seien die Regelungen schwer nachvollziehbar.

OB Kurz fordert Änderungen

Die IHK rechnet jetzt mit einer Klagewelle von Geschäftsleuten. In einem Urteil hatte das Oberverwaltungsgericht des Saarlands vor kurzem die Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes durch die Landesverordnungen kritisiert. Unterdessen fordert Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) für Baden-Württemberg Änderungen. Die Verordnung verzerre den Wettbewerb - nicht nur generell, sondern durch die Schließungen in Mannheim jetzt auch ganz konkret in der Region.