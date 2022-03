Vermisste Zehnjährige wohlbehalten gefunden

per Mail teilen

Ein zehnjähriges vermisstes Mädchen ist am Montagabend in Heidelberg nach einer großangelegten Suche wohlbehalten gefunden worden. Nach Angaben der Polizei war das Kind zusammen mit seinen Eltern den Tag über im Neuenheimer Feld in Heidelberg unterwegs gewesen. Nach einem Streit lief das Mädchen gegen 18 Uhr weg, und die Eltern konnten es nicht finden. Die alarmierten Rettungskräfte setzten bei der Suche Hunde und einen Hubschrauber ein. Schließlich konnte die Polizei gegen 21:30 Entwarnung geben. Die Besatzung eines Rettungswagen hatte die Zehnjährige wohlbehalten aufgefunden.