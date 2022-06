15-Jährige vermisst

per Mail teilen

Seit Montagabend wird die 15-Jährige Mücella D. aus Mannheim vermisst. Sie ist nach Polizeiangaben nach einem Ausflug am Abend nicht wieder in ihre Unterkunft in der Mittelstraße zurückgekehrt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie die bisherigen Suchmaßnahmen nach dem Mädchen seien bislang erfolglos verlaufen. Sie ist 1,60m groß, 52 Kilogramm schwer, schlank, hat schulterlange dunkle Haare und ist mit einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Die Polizei nimmt Hinweise zu ihrem möglichen Aufenthalt unter dem polizeilichen Notruf 110 oder der Kriminalpolizei unter 0621 174-4444 entgegen.