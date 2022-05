Die seit Dienstagmorgen vermisste 14-jährige Maya E. aus Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) ist laut Polizei wieder da. Sie wurde demnach am Donnerstagnachmittag wohlbehalten in Frankfurt am Main aufgegriffen. Die Polizei brachte das Mädchen zurück zu ihrer Familie. Warum die 14-Jährige verschwand und wo sie sich in den vergangenen Tagen aufgehalten hat, ist derzeit noch unklar.