Die Polizei fahndet nach dem als vermisst gemeldeten 39-jährigen Benno Philipp F. aus Schwarzach (Neckar-Odenwald-Kreis). Er wird derzeit im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) behandelt. Er sei am Dienstag nach dem Einkaufen in einem Supermarkt nicht mehr in die Einrichtung zurückgekehrt, so die Polizei. Auffällig sei eine Zahnlücke im Oberkiefer, er hat kurze schwarze Haare und trug zuletzt eine dunkle Jeans und einen dunkelgrauen Strickpulli. Der Mann sei auf Medikamente angewiesen. Laut Polizei soll er sich öfters in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an Bahnhöfen aufhalten.