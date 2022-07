Tierrettung holt 80 Vögel aus Wohnung

Auf der Suche nach einem vermissten Mann hat die Polizei rund 80 Vögel in dessen Mannheimer Wohnung entdeckt. Nachdem Nachbarn den Senior längere Zeit nicht gesehen und die Beamten verständigt hatten, war der 77-Jährige am vergangenen Freitag in einer hilflosen Lage in seiner Wohnung aufgefunden worden. Der Rettungsdienst brachte ihn umgehend in ein Krankenhaus. In seiner Wohnung befanden sich rund 80 Vögel, darunter Wellensittiche, kleinere Papageien und Tauben sowie ein Aquarium. Nach Rücksprache mit dem Veterinäramt brachten Mitarbeiter der Stadt und der Tierrettung die Vögel in ein Tierheim. Über den Gesundheitszustand der Tiere ist bislang nichts bekannt.