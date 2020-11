per Mail teilen

Ein seit Freitagnachmittag in Heppenheim als vermisst gemeldeter 70 Jahre alter Krankenhaus-Patient ist wieder aufgetaucht. Laut Polizei konnte der Mann wohlbehalten wieder ins Krankenhaus gebracht werden. Er war in der Nacht einer Zugbegleiterin in einer Regionalbahn zwischen Biblis und Mannheim aufgefallen.