Nachdem ein 42-Jähriger aus Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) am Montagabend von Familienangehörigen als vermisst gemeldet wurde, ist der Mann laut Polizei am Dienstagmorgen wieder nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei hatte in der vergangenen Nacht mit etwa 20 Beamten nach dem Vermissten gesucht - unter anderem mit einem Hubschrauber und Spürhunden.