Ein seit 15. Januar in Heidelberg vermisster 26-jähriger Mann ist laut Polizei am Montagmittag in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) aufgegriffen werden. Ein Zeuge hatte den Hinweis gegeben. Nach Angaben der Polizei ist der Mann wohlauf. Da er sich jedoch in einer mentalen Ausnahmesituation befand, wurde er vorsorglich in eine Fachklinik in Heidelberg gebracht, so die Polizei