In Heidelberg hat die Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag unter anderem mit einem Hubschrauber nach einer 20 bis 30-jährigen Frau gesucht, die weiterhin vermisst wird. Höchstwahrscheinlich befinde sie sich in einer medizinischen Notlage, so die Polizei. Sie wurde zuletzt am Neckarufer in der Nähe der Tiergartenstraße gesehen, ist etwa 1,70 Meter groß und schlank, hat schwarze schulterlange Haare und asiatisches Aussehen. Bekleidet ist sie mit einem hellen Strickpullover.