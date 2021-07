per Mail teilen

Der 85-Jährige, der seit Mittwochmorgen in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) vermisst wurde, ist von der Polizei gefunden worden. Der hilfsbedürftige Mann wurde in der Nähe eines Möbelhauses angetroffen. Der Mann war am Morgen aus einem Krankenhaus verschwunden. Nach ihm war auch mit einem Hubschrauber gesucht worden.