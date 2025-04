Leiche aus Main identifiziert: Frau aus Hardheim wurde seit Wochen vermisst

per Mail teilen

Bei der Frauenleiche, die Anfang April im Main gefunden worden ist, handelt es sich um eine vermisste 55-Jährige aus Hardheim. Das hat laut Polizei ein DNA-Abgleich ergeben.

Die Leiche, die am 8. April an der Schleuse Faulbach bei Wertheim (Main-Tauber-Kreis) aus dem Main geboren wurde, konnte inzwischen identifiziert werden: Bei der Toten handelt es sich um die vermisste 55-jährige aus Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis). Das habe ein DNA-Abgleich ergeben, teilten die Staatsanwaltschaft Mosbach und die Polizei am Freitag mit. Die Frau sei vermutlich ertrunken. Ein Fremdverschulden könne ausgeschlossen werden.

Ein Vermisstenfall hatte die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Polizei Heilbronn und der angrenzenden Bayerischen Landespolizei beschäftigt. Die Frau war Ende März mit dem Auto ihrer Tochter davongefahren. Die Angehörigen bemerkten das Verschwinden der Frau und verständigten die Polizei.

Zeugin entdeckte Auto in Kreuzwertheim

Eine Zeugin hatte das Auto in der Haslocher Straße im bayrischen Kreuzwertheim verschlossen entdeckt. Spezielle Spürhunde wurden vor Ort eingesetzt und nahmen eine Spur der Vermissten auf, die in Richtung Hasloch (Bayern) führte. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr suchten die nähere Umgebung des Mainufers ab.