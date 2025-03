Seit Freitag wird eine 55-jährige Frau vermisst. Zuletzt wurde sie in Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) gesehen. Laut Polizei könnte sie sich in einer medizinischen Notlage befinden.

Ein Vermisstenfall beschäftigt seit Freitagmorgen Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Polizei Heilbronn und der angrenzenden Bayerischen Landespolizei. Sie suchen nach einer 55 Jahre alten Frau, die zuletzt am Donnerstagabend von ihrem Ehemann in Hardheim gesehen wurde. Sie könnte sich in einer medizinischen Notlage befinden. Fotos der Vermissten finden Sie hier . Sie ist etwa 1,60 Meter groß, hat schulterlange braune Haare und ist schlank.

Angehörige verständigten Polizei in Hardheim

Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit dem Auto ihrer Tochter davon. Ein letztes Lebenszeichen der 55-Jährigen gab es am Freitagmorgen gegen 1 Uhr in den sozialen Netzwerken. Wenige Stunden später bemerkten Angehörige das Verschwinden der Frau und verständigten die Polizei.

Zeugin entdeckte Auto in Kreuzwertheim

Eine Zeugin hat das Auto in der Haslocher Straße im bayrischen Kreuzwertheim verschlossen entdeckt. Spezielle Spürhunde wurden vor Ort eingesetzt und nahmen eine Spur der Vermissten auf, die in Richtung Hasloch (Bayern) führte. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr haben die nähere Umgebung des Mainufers abgesucht. Dabei ergaben sich keine Hinweise auf den Aufenthalt der Frau.

Wie die Polizei in Heilbronn auf SWR-Anfrage mitteilte, dauert die Suche auch am Sonntag weiter an. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.