Seit Donnerstagabend wird am Rheinufer in Mannheim nach einem vermissten Mann gesucht. Die Suche wurde am Freitag fortgesetzt.

Ein 40 Jahre alter Mann, der am Donnerstagabend beim Schwimmen im Rhein auf Höhe der Mannheimer Rheinkaistraße gesichtet wurde, wird seither vermisst. Eine Zeugin hatte gegen 20:30 Uhr den Notruf gewählt. Kurze Zeit später war der Mann nicht mehr im Wasser zu sehen, teilte die Polizei mit. Die Suche lief am Freitag weiter. Großeinsatz am Land und im Wasser Auch am Freitag war erneut ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Feuerwehr, Polizei und DLRG hatten am Donnerstag bereits bis in die Nacht mit einem Großaufgebot auf dem Land und im Wasser nach dem vermissten 40-Jährigen gesucht. Derzeit befindet sich ein Polizeihubschrauber im Mannheimer Stadtgebiet im Einsatz. Dieser befindet sich auf der Suche...Posted by Polizei Mannheim on Friday, July 7, 2023 Kein Einsatz von Tauchern möglich Ein Sprecher der Wasserschutzpolizei teilte dem SWR am Freitag mit, dass der Einsatz von Tauchern wegen der starken Strömung an der Stelle nicht sinnvoll sei. Der Mann könnte sehr weit abgetrieben worden sein. Die DLRG warnt wegen der Strömung regelmäßig davor, im Rhein zu schwimmen.