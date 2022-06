per Mail teilen

Die seit dem 13. Juni als vermisst gemeldete Juliana N. aus Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist dort am Freitagabend wieder aufgetaucht. Das teilte die Polizei am Montag mit. Sie wurde ins Psychiatrische Zentrum Nordbaden (PZN) zurückgebracht. Wo sich die 28-Jährige in den vergangenen Tagen aufgehalten hat ist ebenso unklar, wie die Hintergründe ihres Verschwindens.