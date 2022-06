Die Polizei in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) sucht nach der 28 Jahre alten Juliana N. Sie soll am Montagnachmittag das Psychiatrische Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch verlassen haben und ist seitdem spurlos verschwunden. Laut Polizei kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet. Die Kriminalpolizei Heidelberg sucht jetzt mit einem Bild nach ihr.