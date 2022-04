per Mail teilen

Eine 79-jährige Frau ist am Dienstagabend tot in Mosbach aufgefunden worden. Die Frau aus dem Rhein-Neckar-Kreis war im Raum Mosbach zu Besuch gewesen und am Montagabend als vermisst gemeldet worden. Eine großangelegte Suche der Polizei mit Hunden und einem Hubschrauber war zunächst ergebnislos geblieben. Laut Polizei liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Unglücksfall vor.