Vermisste 15-Jährige aus Adelsheim in Regionalexpress gefunden

Wie ein Polizeisprecher dem SWR sagte, saß das Mädchen in einem Regionalexpress aus Stuttgart. Ein Zugbegleiter habe die Jugendliche aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung erkannt und die Polizei verständigt. Die 15-Jährige sei zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das Mädchen wurde seit Sonntagabend von der Jugendhilfeeinrichtung in Adelsheim, in der sie gelebt hat, vermisst. Seitdem wurde intensiv nach der 15-Jährigen gesucht. Dabei setzte die Polizei auch einen Hubschrauber und Spürhunde ein. Was die Jugendliche in den Tagen seit ihrem Verschwinden gemacht hat, weiß man noch nicht.