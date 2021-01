Seit vergangenem Mittwoch wird in Angelbachtal ein 43-jähriger Mann vermisst. Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Der Vermisste trägt einen 3-Tage-Bart und hat eine Narbe am rechten Auge. Unterdessen ist eine 36-jährige Rollstuhlfahrerin, die in Heidelberg vermisst worden war, wieder aufgetaucht. Nach ihr wurde mit Hubschrauber und Rettungshunden gesucht.