Bei einem Küchenbrand in Sankt Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Samstagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Laut Polizei konnten sie nach einer Behandlung in einem Rettungswagen wieder zu ihren Familien zurückkehren. Vermutlich war eine Fritteuse in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 20.000 Euro.