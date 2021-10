Verleihung KlarText-Preis für Wissenschaftskommunikation

Die Heidelberger Klaus Tschira Stiftung hat am Donnerstagnachmittag die KlarText-Preise für Wissenschaftskommunikation verliehen. Insgesamt haben fünf junge Wissenschaftler und eine Wissenschaftlerin eine Auszeichnung dafür erhalten, dass ihre Doktorarbeiten allgemein verständlich sind. Die Preisträger und die Preisträgerin kommen aus unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Bereichen. Ihre Arbeiten beschäftigen sich beispielsweise mit der Erforschung von Rechtschreibfehlern oder damit, wie man Daten mit Licht speichern kann. Es sei ihnen wichtig, Erkenntnisse in die Gesellschaft zu tragen oder zu zeigen, wo es neue Ansätze gibt, um Problem zu lösen, so die Preisträger beim Festakt. Der KlarText-Preis ist mit jeweils 7.500 Euro dotiert und wird in diesem Jahr zum 19. Mal vergeben. Insgesamt hatten sich rund 250 Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler beworben. Unabhängig von der Preisvergabe konnten alle an einem Praxisworkshop teilnehmen, wie man wissenschaftliche Arbeit auch für Laien zugänglich macht.