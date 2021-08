Eigentlich sollten schon am Mittwoch in Mannheim die verkehrsberuhigenden Maßnahmen in der Fressgasse und Kunststraße starten. Nun ist der Start auf Freitag verschoben. Am Mittwoch beginnen zunächst die Vorbereitungsarbeiten, wie z.B. das Aufstellen von Parkverbotsschildern. Ziel der Maßnahmen ist es den Durchgangsverkehr aus den Achsen Fressgasse und Kunststraße herauszuhalten. Dazu sollte ursprünglich die Durchfahrt im Innenstadt-Zentrum ganz gesperrt werden. Doch wegen der monatelangen Schließunung des Fahrlachtunnels aus Brandschutzgründen gibt es jetzt eine Light-Version des einjährigen Verkehrsversuchs. Dadurch soll das Staurisiko minimiert werden. Ab Freitag dann werden in den beiden Durchfahrtsstraßen 80 Kurzzeitparkplätze mit Sitzgelegenheiten, Pflanzenkübeln, Fahrradparkmöglichkeiten und zu Lieferzonen umgerüstet. Mit der geänderten Verkehrsführung soll mehr Platz in der City für Fußgänger zum Verweilen und entspannten Einkaufen geboten werden.