Mannheim wollte eigentlich den Durchgangsverkehr aus der Innenstadt verbannen - zumindest testweise. Doch weil der Fahrlachtunnel gesperrt wurde, verändert die Stadt den Versuch.

Die Mannheimer Innenstadt soll attraktiver werden, sowohl für Touristen, als auch für die Anwohner. Das soll gelingen, indem weniger Autos durch die Quadrate fahren. Zumindest die, die eigentlich nur durchfahren und gar nicht in die City möchten. Weil der gesperrte Fahrlachtunnel aber schon für Diskussion und Chaos sorgt, wird der Verkehrsversuch etwas abgespeckt.

Weniger Verkehr in der Mannheimer Innenstadt

In einer Mitteilung erklärte die Stadt, dass ab Ende August an der Fressgasse und der Kunststraße zusätzliche Bereiche entstehen sollen, in denen sich Anwohner und Passanten aufhalten können, begrünt und mit Sitzgelegenheiten. Außerdem soll dort Platz für Fahrräder geschaffen werden. Bisher sind dort Kurzzeitparkplätze, die dann wegfallen.

Derzeit wird noch geprüft, ob die Marktstraße in Höhe E1/E2 wie vorgesehen bereits im Herbst in eine Fahrradstraße umgewandelt werden kann.

Fahrlachtunnel hemmt Verkehrsversuch

Komplett unterbrochen werden sollen Fressgasse und Kunststraße aber erst im Frühjahr 2022. Der Grund: Es ist bisher unklar, wie sich die Sperrung des Fahrlachtunnels auf den Verkehr in der Innenstadt auswirkt. Die Stadt plant nun, das genau zu beobachten. Sollte es zu mehr Verkehr und Abgasen kommen, wolle man Maßnahmen in Betracht ziehen, um die Durchfahrt der Innenstadt zu erschweren, so die Stadt.