Ein Autofahrer bei Unfall auf der B291 schwer verletzt

Am Samstagabend hat ein 54-jähriger Autofahrer auf der B 291 zwischen Walldorf und Hockenheim (beide Rhein-Neckar-Kreis) beim Abbiegen auf die Autobahn eine rote Ampel missachtet und dabei einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Er kollidierte nach Angaben der Polizei frontal mit einem aus Richtung Walldorf kommenden 78-jährigen Autofahrer. Dieser wurde demnach bei dem Aufprall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher und seine 56-jährige Beifahrerin zogen sich den Angaben zufolge leichte Verletzungen zu. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf etwa 65.000 Euro. Die B291 war in Fahrtrichtung Hockenheim für mehrere Stunden gesperrt.