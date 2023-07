per Mail teilen

Nach einem Verkehrsunfall am Viernheimer Kreuz am Samstagnachmittag war die A 659 eine Stunde gesperrt. Zwei Fahrzeuge waren laut Polizei beteiligt. Es gab mehrere Leichtverletzte.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A659 am Viernheimer Kreuz hat sich am Samstagnachmittag ein Auto überschlagen und war auf dem Dach liegengeblieben. An dem Unfall waren laut Polizei zwei Fahrzeuge beteiligt. Mehrere Personen wurden leicht verletzt.

Autobahn eine Stunde gesperrt

Die Autobahn in Richtung Weinheim wurde etwa eine Stunde in Richtung Weinheim gesperrt. Rettungskräfte und Polizei sowie ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Den genauen Unfallhergang muss die Polizei noch ermitteln.