Am frühen Dienstagnachmittag ist laut Polizei ein Kind in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Es kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Nach ersten Ermittlungen wollte der Junge auf einem "Zebrastreifen" die Müllheimer Talstraße überqueren,