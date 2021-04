per Mail teilen

Die Verkehrspolizei Mannheim hat am Samstag bei Heiligkreuzsteinach (Rhein-Neckar-Kreis) Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und zahlreiche Verstöße festgestellt. Insgesamt wurde an gefährlichen Stellen bei 560 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. 62 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs, davon alleine 55 Motorradfahrer, heißt es. Die höchste gemessene Geschwindigkeit war 109 km/h bei erlaubten 50 km/h. Vier Fahrzeuge hatten zudem technische Mängel. Da besonders die Strecke zwischen Heiligkreuzsteinach und Abzweig Hilsenhain unfallträchtig sei, seien weitere Kontrollen geplant. Das Ergebnis vom Wochenende zeige deutlich, dass diese Kontrollen zur nachhaltigen Bekämpfung der Hauptunfallursache "nichtangepasste Geschwindigkeit" erforderlich seien, so die Polizei.