Bus- und Bahn-Fahren in Rhein-Neckar-Region wird etwas teurer

Ab Januar 2022 wird Bus- und Bahn-Fahren im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) etwa drei Prozent teurer als bisher. Bei einigen Angeboten gibt es aber auch gute Nachrichten.

Die Gründe für die Tarif-Reform laut VRN: Gestiegene Lohn- und Betriebskosten bei den Verkehrsunternehmen, dazu "veränderte Mobilitäts-Bedürfnisse" und "veränderte Arbeitsbedingungen" vieler Arbeitnehmer, die sich während der Corona-Pandemie herausgebildet hätten. Gleichzeitig, so der VRN am Dienstag, sollen die Nahverkehrs-Ticket-Preise aber "flexibler, fairer" und zum Teil auch günstiger werden.

Straßenbahnen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). (Archivbild) dpa Bildfunk Uwe Anspach

VRN: Mehr Fahrgäste, aber keine Mehr-Einnahmen

Zuletzt sei die Zahl der Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs wieder deutlich angestiegen, so der VRN. Mehr Geld nimmt der VRN deswegen aber nicht ein; die Einnahmen stagnierten, hieß es. Folglich ist der Verkehrsverbund darauf aus, neue Kunden zu gewinnen.

Der neue VRN-Tarif 2022

"Rhein-Neckar-Flex-Ticket" als Alternative zur Jahreskarte

Weil seit Corona immer mehr Menschen im Homeoffice arbeiteten, werde es als Alternative zur normalen Jahreskarte ein deutlich günstigeres "Rhein-Neckar-Flexticket" geben, mit dem der Fahrgast an acht Werktagen im Monat im ganzen Verbund-Gebiet fahren darf, so der VRN. Dieses Flexticket gelte außerdem an allen Wochenenden, bis zu fünf Personen könnten es nutzen.

Angepasster "Luftlinientarif" in VRN-Tarifreform

Auch der bereits vor Jahren eingeführte "Luftlinientarif", der über eine Handy-App bezahlt wird, wird in der Tarifreform 2022 angepasst: Nutzer zahlen künftig laut VRN "garantiert immer den günstigsten im Wabentarif erhältlichen Preis" und könnten außerdem bis zu vier Mitfahrer mitnehmen. Diese Mitfahrer zahlten dann nur die Hälfte des Fahrpreises. Der "Luftlinientarif" berechnet sich "auf Basis der ermittelten Luftlinien-Kilometer zwischen Ein- und Ausstiegs-Haltestelle", so der VRN.

Neues Kurz-Strecken-Ticket in Mannheim

Der VRN führt im kommenden Jahr ein Kurz-Strecken-Ticket (1,80 Euro für Erwachsene) in Mannheim ein, das für bis zu vier Haltestellen gültig ist - die Einstiegs-Haltestelle wird dabei nicht mitgezählt. Dafür entfällt das sogenannte Quadrate-Ticket. Das Job-Ticket, das Rhein-Neckar-Ticket und die "Karte ab 60" sollen beibehalten werden.