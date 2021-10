per Mail teilen

Am Sonntag sind in Mannheim die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Zum verkaufsoffenen Sonntag gehören auch eine Marktmeile, der Herbstmarkt auf den Kapuzinerplanken und ein Kunsthandwerkermarkt auf dem Paradeplatz. Bei bestimmten Bereichen gelten die 3G-Regeln. Deshalb ist der verkaufsoffene Sonntag auch mit einem deutlich höheren Aufwand für die Geschäfte verbunden, laut Lutz Pauels von der City-Werbegemeinschaft.