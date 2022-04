Vorverkauf für Bundesgartenschau 2023 erfolgreich angelaufen

Der am Gründonnerstag gestartete Vorverkauf der Tickets für die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim (BUGA 23) ist erfolgreich angelaufen. Bereits am Samstag waren über 1.000 Dauerkarten verkauft worden. Das gab BUGA-Geschäftsführer Michael Schnellbach bekannt. Die Dauerkarte deckt neben dem Eintritt auch die Kosten für die Seilbahnfahrten vom Luisenpark zum Spinelligelände sowie alle rund 5.000 Veranstaltungen rund um die BUGA 23. Im Vorverkauf liegt der reguläre Dauerkartenpreis für Erwachsene bei 130 Euro. Die Tickets sind unter anderem am Luisenpark, auf dem Paradeplatz sowie an der Touristeninformation am Hauptbahnhof erhältlich. An den Ostertagen überreicht der Freundeskreis der BUGA 23 am Haupteingang des Luisenparks allen Personen, die eine Dauerkarte erwerben, zudem einen Blumengruß.