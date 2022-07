Frau wehrt sich erfolgreich gegen Vergewaltiger

Ein mutmaßlicher Sexualtäter ist in Heidelberg in Untersuchungshaft gekommen. Der Mann soll versucht haben eine Frau in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) zu vergewaltigen. Der 27-jährige Tatverdächtige hat sich laut Staatsanwaltschaft Heidelberg am Samstagmittag einer 53jährigen Frau von hinten genähert. Die Frau war mit ihrem Hund unterwegs, als sie der Mann an der Schulter ergriff und zu Boden warf, so die Staatsanwaltschaft. Dort soll er die Frau mehrfach unsittlich berührt haben. Da sie sich wehrte und laut schrie, eilten ihr Passanten zu Hilfe, worauf der Mann zunächst flüchtete. Tatzeugen konnten ihn verfolgen und festhalten, bis die Polizei kam. Der 27-Jährige befand sich mit hoher Wahrscheinlichkeit wegen einer psychischen Erkrankung im Zustand der Schuldunfähigkeit. Er wurde in die forensische Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses eingeliefert.