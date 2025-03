per Mail teilen

Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zum Mittwoch mit Tempo 100 durch die Stadt gerast. Dabei soll er rote Ampeln überfahren und fast zwei Polizisten überfahren haben.

Ein 20 Jahre alter Autofahrer hat sich in Mannheim offenbar eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Er war laut Polizei mit seinem Pkw vor einer Streife geflohen, die ihn kontrollieren wollte. Mit Tempo 100 raste er daraufhin durch die Stadt in Richtung Mannheim-Käfertal und missachtete mehrere rote Ampeln, so die Beamten.

Polizisten mussten sich mit einem Sprung retten

Als die Polizei ihn mit einem quer gestellten Auto stoppen wollte, sei er auf die ausgestiegenen Beamten zugefahren. Die Polizisten hätten sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen müsen. Bei der weiteren Flucht fuhr der Mann dann an einem Spielplatz eine Treppe hinunter und auf der anderen Seite wieder hinauf, heißt es in dem Bericht.

Von Polizeihund aufgespürt und gebissen

Wenig später wurde sein Auto verlassen aufgefunden. Ein Polizeihund spürte den 20-Jährigen dann auf. Dabei wurde der junge Mann durch einen Hundebiss leicht verletzt. Wie sich herausstellte, hatte der Mann getrunken und Cannabis konsumiert. Zudem hatte er keinen Führerschein und das Fahrzeug war schon im Januar stillgelegt worden.