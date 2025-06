per Mail teilen

Am Samstag verfolgen Polizeibeamte aus Baden-Württemberg und Bayern einen 39-Jährigen. Dem Mann gelang mehrfach die Flucht.

Zwischen Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) und dem bayerischen Schneeberg kam es am Samstag zu einer Verfolgungsfahrt. Der Flüchtige brachte dabei zwei Polizeifahrzeuge kurzzeitig in seinen Besitz.

Zunächst war bei der Polizei ein Notruf wegen eines Einbruchs in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) eingegangenen. Eine Polizeistreife traf kurze Zeit später am Tatort, einem Autohaus, ein. Der mutmaßliche Einbrecher flüchtete mit dem Auto.

Verfolgungsjagd führt nach Bayern

In Walldürn-Hornbach (Neckar-Odenwald-Kreis) kam es laut Polizei zum ersten Unfall. Dem Flüchtigen gelang es allerdings während der Festnahme durch das Drohen mit einem "Gegenstand", wie es in einer gemeinsamen Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt, den Funkstreifenwagen der Polizei zu klauen. Mit diesem setzte er seine Flucht in Richtung Schneeberg (Bayern) fort.

Während der Flucht kam es zu weiteren Unfällen. Zunächst zwischen dem Flüchtenden und der Polizei, wodurch der Polizeiwagen "unbrauchbar wurde", wie es hieß. Später verunglückte der mutmaßliche Einbrecher erneut.

Mann stiehlt erneut Polizeifahrzeug auf Flucht bei Walldürn

"Durch Vortäuschen von davongetragenen Verletzungen gelang es dem Tatverdächtigen sich erneut eines bayerischen Streifenwagens zu ermächtigen", so Staatsanwaltschaft und Polizei.

Mit diesem Fahrzeug flüchtete der Mann schließlich wieder zurück nach Walldürn-Hornbach (Neckar-Odenwald-Kreis). Dort angekommen, kam es zum insgesamt vierten Unfall und der 39-jährige Flüchtige wurde schließlich durch die Polizei festgenommen.

Schüsse bei Verfolgungsjagd in Walldürn

Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, so die Polizei. Außerdem sei es während der Flucht mehrfach zu Schussabgaben durch die eingesetzten Polizeibeamten beider Bundesländer gekommen. Wie hoch der Sachschaden an den eingesetzten Streifenwagen der Polizei ist, könne derzeit noch nicht abschließend geschätzt werden.

Die Ermittlungen werden von verschiedenen Polizeidienststellen in Mosbach und Tauberbischofsheim geführt. Der Tatverdächtige soll noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Er wird verdächtigt, für weitere Diebstähle in der Region Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) verantwortlich zu sein.