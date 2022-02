per Mail teilen

Ein 33-jähriger Autofahrer hat sich am Mittwochnachmittag in der Mannheimer Innenstadt mit der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert. Um eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu vermeiden, brachen die Beamten die Verfolgung ab. Trotzdem konnte der Fahrer an Hand des Autokennzeichens ermittelt werden. Er hat keinen Führerschein. Die Polizei sucht nach Zeugen, die durch die Fahrweise des 33-Jährigen gefährdet wurden.