Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Mit einem Unfall endete am Mittwoch auf der A6 bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) eine Verfolgunsgjagd. Einer Polizeistreife war in Höhe der Rastanlage Hockenheim ein Autofahrer aufgefallen. Die Beamten wollten den Mann stoppen und kontrollieren. Zunächst folgte er langsam dem Streifenwagen, dann aber habe er plötzlich Gas gegeben und sei davongefahren. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 180 km/h fuhr der 70-jährige laut Polizei über eine rote Ampel und überholte mehrfach in Kurvenbereichen. Wenig später prallte er in Mühlhausen mit einem Verkehrsschild zusammen. Der Mann wurde per Haftbefehl gesucht und hatte mehrere Waffen und gefälschte Papiere bei sich.