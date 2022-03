Mehrere Anzeigen nach Verfolgungsfahrt durch die Innenstadt

per Mail teilen

In Lampertheim (Kreis Bergstraße) hat die Polizei am Montagnachmittag nach einer Verfolgungsfahrt einen 25-jährigen Autofahrer gestoppt. Er war mit seinem Kleinwagen vor einer Kontrolle geflüchtet und durch die Innenstadt gerast, teilweise auch in der falschen Richtung durch Einbahnstraßen, durch den Stadtpark und schließlich über den Friedhof. Als ihn dort eine Zivilstreife stoppte, flüchtete der polizeibekannte Mann zu Fuß, wurde aber kurz darauf später gestellt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.